(LaPresse) Papa Leone XIV ha lanciato un appello alla Chiesa affinché sia sempre più unita e inclusiva. Durante la celebrazione della Messa per il Giubileo della Sinodalità nella Basilica di San Pietro, il Pontefice ha sottolineato: “Nessuno deve imporre le proprie idee; dobbiamo tutti ascoltarci reciprocamente. Nessuno è escluso; siamo tutti chiamati a partecipare. Nessuno possiede tutta la verità; dobbiamo tutti cercarla umilmente – e cercarla insieme”. L’appello del Santo Padre è stato pronunciato alla presenza dei Team Sinodali e di altri organismi partecipativi della Chiesa, testimoniando l’impegno continuo della Chiesa nel mantenere unite le sue diverse sensibilità e nel promuovere un cammino comune di fede. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: "La Chiesa deve essere unita e inclusiva"

