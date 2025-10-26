Papa Leone | Stop a logiche di potere la Chiesa sia umile Nessuno deve imporre le proprie idee
Messaggio a progressisti e conservatori, culture e sensibilità diverse: “Ttutti dobbiamo reciprocamente ascoltarci”. Messa a San Pietro dopo il Sinodo mondiale voluto da Bergoglio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Un evento che non accadeva dai tempi di Enrico VIII: re Carlo e Papa Leone hanno pregato insieme nella Cappella Sistina
Papa Leone XIV: stop a clericalismi e a logiche di potere. La Chiesa è ospitale - Attenzione alle divisioni all’interno della Chiesa, della Comunità cristiana che la trasformano in un luogo «giudicante ed escludente». Da gazzettadelsud.it
Il Papa, stop clericalismi e logiche potere, Chiesa è ospitale - "Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell'amore". Lo riporta tuttosport.com
Papa Leone XIV: "Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell’amore" - “La Chiesa non è una semplice istituzione religiosa né si identifica con le gerarchie e con le sue strutture. Lo riporta acistampa.com