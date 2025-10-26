Paolo Guzzanti Pensioni D’Oro | Ecco Quanto Prende Al Mese!
La pensione di Paolo Guzzanti fa discutere: tra assegni alti, spese impreviste e un sistema che divide l’Italia. Scopri cosa si nasconde davvero dietro i numeri. Paolo Guzzanti, volto noto del giornalismo e della politica italiana, torna sotto i riflettori. Ma questa volta non si parla delle sue inchieste giornalistiche né delle sue apparizioni televisive: il dibattito ruota attorno alla sua pensione. Una cifra che, secondo molte fonti, oscillerebbe tra i 7000 e i 9000 euro mensili. Numeri che fanno discutere, dividono l’opinione pubblica e riaprono vecchie ferite legate alla giustizia sociale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Altre letture consigliate
Dall’escalation dei droni su Monaco alla minaccia dei missili su Roma: nella non guerra Putin la spunta di Paolo Guzzanti - X Vai su X
Paolo Guzzanti: «Un'ingiustizia toglierci i vitalizi, ho dato il sangue in Parlamento. Il mio conto in banca? Non navigo nell'oro» - All’epoca della delibera voluta dal M5S che tagliò i vitalizi degli ex deputati, Paolo Guzzanti fu tra quelli che più si infuriarono. Lo riporta corriere.it