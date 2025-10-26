Paolo Ciavarro e quella promessa mantenuta fatta a mamma Eleonora Giorgi | ecco di cosa si tratta
A pochi mesi dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, il figlio Paolo Ciavarro torna a parlare della madre in un’ intervista toccante a Verissimo. Tra lacrime, ricordi e una promessa mantenuta, il conduttore racconta come sta affrontando il dolore e il legame speciale con il fratello Andrea Rizzoli. Leggi anche: Il racconto drammatico di Clizia Incorvaia: il figlio perso e la crisi con Paolo Ciavarro, le parole dell’influencer Un’intervista intensa e piena di emozione quella che Paolo Ciavarro ha rilasciato a Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 ottobre 2025. L’ ex concorrente del Grande Fratello e volto di Forum ha parlato del lutto per la perdita della madre, l’amatissima attrice Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
