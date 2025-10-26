Paolo Bonolis il duetto hot con la concorrente | imbarazzo a Tú sí que vales
Nella puntata di "Tú sí que vales" di ieri sabato 25 ottobre 2025, l'attimo di maggiore ilarità e sorpresa è stato regalato da Fabia De Luca, un'artista che si è presentata per recitare alcune poesie tratte dai suoi libri. La candidata ha svelato che una sezione delle sue opere è dedicata all'erotismo, leggendo quattro testi mentre si accompagnava con un'arpa. L'esibizione è stata anticipata da un esilarante siparietto tra la signora e Paolo Bonolis. Quando Fabia si è seduta, infatti, ha lasciato intravedere una coscia, e ha commentato con ironia: "È che mi hanno messo un microfono grande così qui sotto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
