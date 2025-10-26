Paola Egonu trascina Milano contro Macerata | riscattato il ko con Scandicci Danesi a riposo
Milano ha sconfitto Macerata con un secco 3-0 (25-21; 29-27; 25-16) nel match valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata mercoledì sera contro Scandicci, imponendosi di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza contro le neopromosse marchigiane, incappate nel quarto stop stagionale e terzultime in classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono portate al quinto posto in classifica con 10 punti, a quattro lunghezze di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. Milano ha fatto la differenza nel finale del primo set: sul 19-18 sono arrivati gli errori di Kockarevic e Decortes, Sartori si è fatta sentire con il primo tempo (22-19), parallela di Egonu e le meneghine chiudono i conti sull’errore al servizio di Mazzon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NEW VIDEO! Guarda ora PAOLA EGONU, All points in Milano-Conegliano Supercup Fineco 2025 | LVF 2025/26 - X Vai su X
Conegliano ha perso! Milano inverte la rotta e vince la Supercoppa Italia, show di Paola Egonu - facebook.com Vai su Facebook
La trasformazione di Egonu ha regalato a Milano la prima coppa - Dopo pIù di sei anni nei quali in Italia Conegliano ha vinto ogni cosa, la Supercoppa è andata a Milano. Come scrive ilfoglio.it
Paola Egonu affonda l'Imoco: Milano conquista la Supercoppa - A Trieste, in una lotta portata al quinto set, la Numia Vero Volley spezza la maledizione e conquista il primo titolo ... Si legge su trevisotoday.it
A1 donne: Paola Egonu trascina la Vero Volley alla prima da capitana, Conegliano rischia grosso ma batte la UYBA - Si è giocata lunedì sera la prima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo, che ha riservato non poche emozioni. Da msn.com