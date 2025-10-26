Paola Egonu trascina Milano contro Macerata | riscattato il ko con Scandicci Danesi a riposo

Milano ha sconfitto Macerata con un secco 3-0 (25-21; 29-27; 25-16) nel match valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata mercoledì sera contro Scandicci, imponendosi di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza contro le neopromosse marchigiane, incappate nel quarto stop stagionale e terzultime in classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono portate al quinto posto in classifica con 10 punti, a quattro lunghezze di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. Milano ha fatto la differenza nel finale del primo set: sul 19-18 sono arrivati gli errori di Kockarevic e Decortes, Sartori si è fatta sentire con il primo tempo (22-19), parallela di Egonu e le meneghine chiudono i conti sull’errore al servizio di Mazzon. 🔗 Leggi su Oasport.it

