Pantaloni assessore | Grande responsabilità un’emozione fortissima
Il suo posto, nella giunta Acquaroli, era certo già da un po’. E non era mai stato messo in dubbio. D’altronde, con 8.407 preferenze ottenute nella circoscrizione picena, non poteva andare diversamente. Ieri è arrivata anche l’ufficialità: l’ascolana Francesca Pantaloni è stata nominata assessore regionale con le deleghe al bilancio, alle finanze, provveditorato ed economato, organizzazione e personale, pari opportunità. Pantaloni, che emozione c’è nel ricevere questo incarico? "Un incarico di grande responsabilità che affronterò con serietà, equilibrio e spirito di servizio. L’emozione è fortissima, anche perché è la prima volta che in Regione viene affidato il bilancio a un assessore donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
