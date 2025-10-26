Panno del Casentino il dolore degli operai | È identità e cultura non può morire
Casentino, 26 ottobre 2025 – La fabbrica è chiusa, tredici operai licenziati, un effetto tsunami per l’economia di una valle che porta nel mondo un prodotto unico. La Manifattura del Casentino ha avviato la procedura di messa in liquidazione: “Ci siamo dati trenta giorni di tempo prima di smontare le macchine e chiudere definitivamente la storia del Panno, perché non abbiamo più commesse per la crisi del settore moda e per i problemi congiunturali legati agli scenari geopolitici” spiegano Roberto Malossi amministratore della srl e Andrea Fastoni (socio dipendente). L’ultimo filo di una trama che negli anni ha incrociato cadute e repentine rinascite è appeso all’interesse di investitori pronti a salvare posti di lavoro e a rilanciare il prodotto sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
