Panetti di droga con la foto di Cristiano Ronaldo

Firenzetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panetti di droga su cui era stampata la foto di Cristiano Ronaldo. È quel che la squadra mobile di Prato ha rinvenuto in un'abitazione di via dei Gerani nelle scorse ore, arrestando un cittadino albanese di 52 anni e un romeno di 22 con l’accusa di detenzione di droga a scopo di spaccio. I due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

