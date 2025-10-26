PANATHLON A Taccetti il premio Ponticelli Per il suo impegno nello sport
Il premio annuale ‘ Lelio Ponticelli ’ del Panathlon International Toscana 2025 è stato assegnato a Gianni Taccetti, segretario del Club Panathlon Firenze Medicea della Città Metropolitana. Taccetti, dirigente sportivo da tanti anni e delegato Coni Firenze, viene premiato per il suo impegno rivolto al mondo dello sport con passione e professionalità. La cerimonia con la consegna della pergamena si è svolta durante la riunione del Panathlon Mediceo con tema il ‘ Calcio Storico Fiorentino ’ organizzata al Torrino Santa Rosa. Fra i protagonisti i Veterani del calcio storico dell’Associazione 50 Minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
