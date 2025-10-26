Panama spiegazione del finale | che fine ha fatto Becker?

Il film Panama di Mark Neveldine si apre con una voce fuori campo eroica che afferma che “non c’è niente di più rock and roll che eliminare i cattivi per il bene della patria”. Questo chiarisce il tono dei novanta minuti successivi, in cui il film presenta due marines statunitensi a Panama che cercano di stringere un accordo segreto e rovesciare il governo del Paese. Tuttavia, non è questa narrazione spudoratamente parziale e unilaterale a rovinare il film, ma piuttosto il modo in cui è raccontata. Il film vede Cole Hauser e Mel Gibson nei ruoli principali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it