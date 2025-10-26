Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas sfida i siciliani dello Sviluppo Sud Catania L’opposto Nelli | Questa è la sfida giusta per il rialzarci
Esordio casalingo per la Emma Villas Codyeco Lupi Siena che oggi alle 17 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno attende i siciliani dello Sviluppo Sud Catania. Il sodalizio toscano ha ancora tanto da dimostrare e durante la prima la prima partita di campionato si sono visti solo alcuni frutti del lavoro estivo. D’altra parte, anche i siciliani scenderanno in campo agguerriti per superare la prima sconfitta in casa al tie-break contro Banca Macerata Fisiomed MC. In questo incrocio di campionato ci saranno diversi ex in campo. Tra le file di Sviluppo Sud Catania si registrano le presenze del centrale Carmelo Gitto (ex Siena 2019-2020) e del palleggiatore Riccardo Pinelli (sempre ex Siena dal 2021 al 2023). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
