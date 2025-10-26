Pallamano | Serie A Gold con il trio Siracusa-Fasano-Bolzano in testa ora una pausa

La Serie A Gold di pallamano regala spettacolo ai suoi appassionati. Ecco come sono andate le cose nella 7a giornata della stagione regolare, che fa segnare una pausa nel campionato, visto che nel corso della prossima settimana il torneo si fermerà per lasciare spazio alla nazionale italiana in raduno a Berlino, e con in programma un’amichevole internazionale in Francia contro i Bleus. In testa c’è il trio formato da Teamnetwork Albatro Siracusa, Fasano e Bolzano: i siciliani, che peraltro devono recuperare una partita, si sono imposti in casa per 33-29 sul Pressano così come fatto – con una misura più stretta – dal Bolzano sullo Sparer Eppan (28-26), mentre i pugliesi ha regolato 32-27 il Metelli Cologne. 🔗 Leggi su Oasport.it

