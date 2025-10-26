Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Di fronte due pretendenti alla promozione, separate da un solo punto. Palermo vs Monza si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stabio Barbera. P ALERMO VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta di Catanzaro ha posto fine all’imbattibilità dei siciliani, reduci precedentemente dal pareggio casalingo contro il Modena, attenuando gli entusiasmi provocati dall’ottimo avvio di campionato. Serve adesso rimettersi subito in carreggiata per inseguire il sogno promozione. I brianzoli sono in serie positiva da quattro turni e nelle ultime tre giornate hanno sempre vinto, superando Catanzaro, Frosinone e Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Monza, decima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla