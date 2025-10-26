Palermo vs Monza decima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Di fronte due pretendenti alla promozione, separate da un solo punto. Palermo vs Monza si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stabio Barbera. P ALERMO VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta di Catanzaro ha posto fine all’imbattibilità dei siciliani, reduci precedentemente dal pareggio casalingo contro il Modena, attenuando gli entusiasmi provocati dall’ottimo avvio di campionato. Serve adesso rimettersi subito in carreggiata per inseguire il sogno promozione. I brianzoli sono in serie positiva da quattro turni e nelle ultime tre giornate hanno sempre vinto, superando Catanzaro, Frosinone e Reggiana. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
#Palermo Palumbo: «So che devo dare di più, ripartiamo subito contro il Monza» - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le info per il settore ospiti di $PalermoMonza ? bit.ly/Tickets-Palerm… ? - X Vai su X
Gazzetta dello Sport: “Monza che ritmo! Adesso la prova di maturità a Palermo” - Come racconta Matteo Delbue sulla Gazzetta dello Sport, il Monza di Bianco vince e convince ancora: 3- Riporta mondopalermo.it
Il Monza vola verso Palermo. Bianco: «Sono loro quelli che devono andare in A» - 1 contro la Reggiana, il tecnico del Monza, Paolo Bianco, ha commentato la prestazione dei suoi e guardato già alla prossima sfida contro il Palermo, in programma martedì sera a ... Come scrive mondopalermo.it
Monza awaits Reggiana on the road to Palermo - match a cui la mente dei tifosi si proietta già, ma prima c’è da affrontare l’ostacolo degli emiliani ... Segnala sport.quotidiano.net