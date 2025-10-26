Palermo muore in ospedale la 25enne investita da un pullman
ABBONATI A DAYITALIANEWS La giovane, trasportata in codice rosso, non era incinta come inizialmente segnalato. È deceduta ieri, 25 ottobre, la giovane donna di 25 anni travolta nel pomeriggio da un pullman in via Buonriposo, a Palermo. La vittima, identificata come G.O., era un’immigrata residente in città. Dopo l’incidente, la ragazza era stata trasportata d’urgenza all’ ospedale Buccheri La Ferla in codice rosso, ma le sue condizioni si sono rivelate gravissime e i medici non sono riusciti a salvarla. L’errata segnalazione sulla presunta gravidanza. Nei concitati momenti successivi all’incidente, i soccorritori del 118 avevano ricevuto la segnalazione che la giovane fosse incinta, circostanza che aveva aumentato la drammaticità dell’intervento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
