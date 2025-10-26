Palermo accoltellato un uomo di 35 anni nella Zona Rossa appena istituita
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, a Palermo, un uomo di 35 anni è stato ferito da due coltellate in via Chiavettieri, una delle zone rosse individuate dal prefetto per prevenire episodi di violenza come quello che aveva portato alla morte di Paolo Taormina. Secondo le prime informazioni, le coltellate sono state sferrate durante una lite: un fendente ha colpito la vittima dietro il collo, mentre l’altro l’ha raggiunta al braccio. Intervento delle autorità. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, ma le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buongiorno Voce, in questi giorni la cronaca nazionale è inquietante: Ragazzo sparato a Palermo, Ragazzo accoltellato a morte a Ostia, bomba a Roma sotto l’auto del giornalista, omicidio a Milano, Suicidio per bullismo, Maxi rissa con feriti a Parma, a Mode - facebook.com Vai su Facebook
Zen, accusato di aver accoltellato l’amante della moglie va ai domiciliari http://dlvr.it/TNkRhj #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Accoltellato a Palermo la scorsa notte in zona rossa - Un uomo di 35 anni è stato ferito la scorsa notte con due coltellate a Palermo in via Chiavettieri in una delle zone rosse predisposte dal prefetto di Palermo, per evitare nuovi episodi come quelli ch ... Da ansa.it
Accoltellato in via Chiavettieri, ancora violenza nel sabato sera di Palermo: indagini in corso - Un ragazzo di 35 anni è stato accoltellato nella notte in via Chiavettieri. Lo riporta mondopalermo.it
Tentato omicidio a Palermo, uomo accoltellato nella notte in via Chiavettieri: 35enne grave - Ancora paura nel cuore della movida palermitana che torna ancora a sporcarsi di sangue. Scrive msn.com