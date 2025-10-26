palermo accoltellato un uomo di 35 anni nella zona rossa appena istituita

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, a Palermo, un uomo di 35 anni è stato ferito da due coltellate in via Chiavettieri, una delle zone rosse individuate dal prefetto per prevenire episodi di violenza come quello che aveva portato alla morte di Paolo Taormina. Secondo le prime informazioni, le coltellate sono state sferrate durante una lite: un fendente ha colpito la vittima dietro il collo, mentre l’altro l’ha raggiunta al braccio. Intervento delle autorità. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, ma le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

