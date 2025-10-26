Palermo 35enne accoltellato nella notte in una delle zone rosse della movida
Nuovo episodio di violenza nel centro di Palermo. A poche settimane dall’omicidio di Paolo Taormina, un uomo di 35 anni è stato ferito nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’aggressione è avvenuta in via Chiavettieri, a pochi metri dalla Vucciria, in una delle zone rosse predisposte dal prefetto del capoluogo siciliano Massimo Mariani dopo l’omicidio del 12 ottobre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. La vittima è stata colpita al braccio e dietro al collo con un’arma da taglio mentre cercava di allontanarsi, al culmine di una lite con un coetaneo. Trasportato all’ospedale Villa Sofia, dopo le prime cure sul posto, non è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
