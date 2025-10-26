Pagelle Torino Genoa 2-1 | ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Torino Genoa I voti, i top e i flop del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Torino Genoa. TOP TORINO GENOA: PaleariFLOP TORINO GENOA: Sabelli PAGELLE TORINO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
PRIMAVERA 1 - Roma-Torino 2-0 - Le pagelle del match Marco Rossi Mercanti I giallorossi, in attesa delle altre partite, sono momentaneamente in testa alla classifica dopo 9 giornate! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaTorino #Primavera - facebook.com Vai su Facebook
PAGELLE UMORISTICHE - Torino-Napoli, la partita vista da un tifoso azzurro https://ift.tt/9YqZl7T - X Vai su X
Il Genoa a Torino, Vieira punta su Ekhator e Thorsby - Sulla strada rossoblu oggi c’è il Torino: per la trasferta contro i granata Patrick Vieira punta su Ekhator al centro dell’attacco e rilancia Thorsby. Riporta ilsecoloxix.it
Torino-Genoa finisce 2-1: Maripan all'ultimo respiro regala la vittoria ai granata - Un tempo per parte fra Torino e Genoa, alla fine è Maripan a regalare la vittoria alla squadra di Baroni. Riporta corriere.it
Torino-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 0 sul Napoli firmato Simeone, ospitano il Grifone di Patrick Vieira, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, nel lunch match dell'ottav ... Si legge su tuttosport.com