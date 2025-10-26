Pagelle Sassuolo-Roma 0-1 | Dybala MVP Wesley motorino

Sololaroma.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimenticare le ultime due sconfitte consecutive era l’obiettivo della Roma, che risponde presente al Mapei Stadium superando 1-0 il Sassuolo. Rete decisiva di Paulo Dybala, la sua prima in questo campionato, che permette ai giallorossi di conquistare tre punti e tornare in testa alla classifica in coabitazione con il Napoli. Proprio l’argentino è il migliore in campo, ma da sottolineare anche la bellissima prova di Wesley. Le pagelle della Roma. Svilar 6,5: Attento fin da subito quando para su Berardi in fuorigioco. Compie anche un’altra bella parata su Koné. Garanzia.. Celik 6: Nel primo tempo lavora bene in coppia con Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

pagelle sassuolo roma 0 1 dybala mvp wesley motorino

© Sololaroma.it - Pagelle Sassuolo-Roma 0-1: Dybala MVP, Wesley motorino

Argomenti simili trattati di recente

pagelle sassuolo roma 0Sassuolo-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Pinamonti e Berardi in ombra, Koné infaticabile, Dybala torna al goal in A - in di Dybala che rompe un digiuno di quasi nove mesi in Serie A. Come scrive goal.com

pagelle sassuolo roma 0Sassuolo-Roma 0-1 pagelle: Dybala risponde a Gasperini, giallorossi agganciano Conte in vetta - 1, i top e flop: Dybala gol decisivo, bene Cristante e Mancini. Scrive sport.virgilio.it

pagelle sassuolo roma 0Le pagelle di Sassuolo-Roma 0-1: buon Sassuolo, ma seconda partita senza gol fatti - Fa buona guardia sui pochi cross che arrivano dall’esterno. Scrive canalesassuolo.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Sassuolo Roma 0