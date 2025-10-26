Dimenticare le ultime due sconfitte consecutive era l’obiettivo della Roma, che risponde presente al Mapei Stadium superando 1-0 il Sassuolo. Rete decisiva di Paulo Dybala, la sua prima in questo campionato, che permette ai giallorossi di conquistare tre punti e tornare in testa alla classifica in coabitazione con il Napoli. Proprio l’argentino è il migliore in campo, ma da sottolineare anche la bellissima prova di Wesley. Le pagelle della Roma. Svilar 6,5: Attento fin da subito quando para su Berardi in fuorigioco. Compie anche un’altra bella parata su Koné. Garanzia.. Celik 6: Nel primo tempo lavora bene in coppia con Wesley. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pagelle Sassuolo-Roma 0-1: Dybala MVP, Wesley motorino