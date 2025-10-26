di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Cesena Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ottava giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Cesena Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata del campionato 202526 Rostagno 7,5 – All’esordio risponde presente quando chiamato in causa, prestazione autorevole la sua. Rigo 7 – Energico e grintoso, è il primo a gestire i contropiedi bianconeri dalla sua porzione di campo. Pedina fondamentale nello scacchiere di mister Grauso. 80? Yeboah sv Del Fabro 7 – Scelto nell’undici titolare, dà le giuste garanzie richieste in fase di non possesso, in possesso invece è un treno senza fermate anche se a volte pecca di precisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Cesena Under 17: Urbano dominante, Rostagno sicuro, Corigliano ispirato – VOTI