pagelle gigante soelden 2025 odermatt mette subito il sigillo inizio che fa sperare per vinatzer

PAGELLE GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2025. Marco Odermatt 9: la stagione parte subito nel segno del dominatore degli ultimi quattro anni. Il campione svizzero fa meglio sul ripido nella prima manche, mentre nella seconda la vince sul piano finale. Prima vittoria di una lunga serie e subito un segnale lanciato a tutti gli avversari ancora prima di cominciare davvero la stagione. Marco Schwarz 8: il suo secondo posto è importante soprattutto per mantenere viva la speranza di una Coppa del Mondo combattuta fino alla fine. L’austriaco può essere davvero il principale rivale di Odermatt, anche perchè può guadagnare numerosi punti in slalom, ma dovrà difendersi poi nella velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it
