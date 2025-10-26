PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVE 1-0 | Tudor è buio totale Basic ‘the dream’

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per l’8a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6,5 Lazzari 6,5. Dal 54? Pellegrini 6 Gila 6,5 Romagnoli 6,5 Marusic 6,5 Guendouzi 6 Cataldi 6,5 Basic 7. Dal 68? Vecino 6 Isaksen 7. Dall’83’ Noslin sv Dia 6. Dall’83’ Pedro sv Zaccagni 6 All.: Sarri 6,5 Juventus. Perin 6 Kalulu 6 Gatti 5,5. Dall’86’ Joao Mario Kelly 5,5 Conceiçao 6 Koopmeiners 4,5. Dal 66? Thuram 6 Locatelli 5 McKennie 5 Cambiaso 4,5. Dal 46? Yildiz 5,5 Vlahovic 5 David 5. Dal 66? Kostic 5,5 All.: Tudor 4 Arbitro: Colombo 4,5 Il tabellino di Lazio-Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LAZIO-JUVE 1-0: Tudor, è buio totale. Basic ‘the dream’

