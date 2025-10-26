Padova il pistolero Bortolussi | Poco lucidi in alcune fasi ma bravi a reagire dopo l' 1-2

Cinque reti in nove giornate al suo debutto in Serie B, la prima doppietta in carriera in Serie B. All'età di 29 anni, in barba a chi l'ha ignorato (colpevolmente) in questi anni, lasciandolo per tanto - troppo - tempo in Serie C. Mattia Bortolussi, nel cuore dell’Euganeo, è l'uomo copertina del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

