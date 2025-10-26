Pace fatta almeno per ora tra Vespa e Sinner Il conduttore a Le Iene | Lo tifo anche mio malgrado a volte ma la Davis non gliela perdono

A mettere fine – o almeno una pausa – alla polemica tra Bruno Vespa e Jannik Sinner ci ha pensato la redazione di Le Iene, in onda questa sera su Italia 1. Il giornalista e conduttore, che nei giorni scorsi aveva criticato il tennista per la rinuncia alla Coppa Davis, è stato intercettato dalle telecamere del programma per un gesto di riconciliazione, condito da ironia e buonumore. « Ma sì, forza Sinner », ha detto Vespa con un sorriso. «Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis. Per carità, io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché insomma, fa un bellissimo tennis, ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a fare un’altra amichevole (in Corea contro Alcaraz)». 🔗 Leggi su Open.online

