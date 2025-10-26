Otto nutrie da salvare L' appello per gli esemplari che vivono nel fosso di via Romana
La Rete dei Santuari di Animali Liberi, attraverso le parole del portavoce aretino Francesco Cortonesi, chiede di salvare le otto nutrie che vivono in un fossato lungo via Romana che sarà interessato da lavori pubblici.L'appello della Rete dei Santuari di animali liberi“La famiglia di nutrie -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’appello della Rete dei Santuari di Animali Liberi per salvare le nutrie di via Romana - facebook.com Vai su Facebook
3 euro ai cacciatori di nutrie per ogni esemplare ucciso, Enpa: "Siamo indignati" https://telenuovo.it/2025/10/17/3-euro-ai-cacciatori-di-nutrie-per-ogni-esemplare-ucciso-enpa-siamo-indignati… - X Vai su X
L'appello all'Italia di un medico bloccato a Gaza: "Aiutatemi a salvare i miei 5 figli" - boliviano Refaat Alathamna è intrappolato a Gaza e lancia un appello all'Italia. Lo riporta adnkronos.com