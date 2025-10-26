Otto nutrie da salvare L' appello per gli esemplari che vivono nel fosso di via Romana

La Rete dei Santuari di Animali Liberi, attraverso le parole del portavoce aretino Francesco Cortonesi, chiede di salvare le otto nutrie che vivono in un fossato lungo via Romana che sarà interessato da lavori pubblici.L'appello della Rete dei Santuari di animali liberi“La famiglia di nutrie -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

