’Ostinata’ gli spettacoli che parlano a tutti

Un altro modo di fare festival. Per l'accessibilità intesa sì come principio etico, ma anche come "paradigma creativo che entra nel processo stesso di produzione artistica". Dal sogno possibile a realtà certa e già calendarizzata: nasce così "Ostinata Festival-L'arte che non si fa da parte", progetto reso concreto da Meduse Collettivo Artistico ma anche da quella lunga lista di sostenitori che hanno scelto attraverso il crowdfunding di dare gambe a un'idea. Dalla programmazione all'azione insomma, attraverso una serie di iniziative che si realizzeranno tra i mesi di novembre e dicembre. "Ostinata è un'attitudine e una scelta – fanno sapere dal Collettivo -.