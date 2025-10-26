Ostello dei salesiani di via Roma | stanze per gli studenti i 14 ospiti fissi devono ricollocarsi

La Spezia, 26 ottobre 2025 – Urgenza abitativa in una città ad alto tasso turistico e studentesco. L'istituto salesiano 'San Paolo' di via Roma, diretto da don Stefano Pastorino si attrezza per poter offrire a una nuova utenza una risposta concreta all'insegna della missione di Don Giovanni Bosco. Il problema però ricade su una parte della 'vecchia' utenza che qui era convinta di aver trovato una casa. L'abbiamo individuata questa utenza: sono tutte persone avanti con l' età, dai sogni spenti e con progetti di vita falliti anzitempo, senza reddito se non un'esigua pensione di invalidità a cui sono aggrappati e che bastava loro a pagare quella stanza che era 'casa'.

