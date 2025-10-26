Osasuna–Celta Vigo | preview chiavi tattiche e pronostico leggero
Sfida dal peso specifico importante a El Sadar: l’Osasuna cerca punti per dare continuità in casa, il Celta Vigo vuole slancio e ossigeno alla classifica con un risultato di prestigio in trasferta. Partita “a scacchi”, dove attenzione ai dettagli e gestione delle transizioni possono fare la differenza. Stato di forma in due righe. Osasuna: blocco compatto, grande lavoro senza palla e capacità di colpire su palla inattiva. In casa alza aggressività e ritmo.. Celta: identità propositiva, costruzione dal basso e ampiezza sugli esterni; quando trova campo alle spalle dei terzini diventa pericoloso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
