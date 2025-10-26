Orrore in città bambino travolto dal tram | il video La scena terrificante

Un pomeriggio di paura si è trasformato in un autentico miracolo quando un bambino è sopravvissuto a un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche. In pochi minuti, una normale giornata in città è diventata un momento di grande tensione, con decine di persone accorse per prestare aiuto e assistere a una scena che ha lasciato tutti senza fiato. Il piccolo, finito sotto un mezzo di trasporto pubblico, è stato estratto vivo e quasi illeso, scatenando incredulità e sollievo tra i presenti. Le immagini dell’accaduto, diffuse in rete poco dopo, hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando reazioni di stupore e gratitudine per il lieto fine di una vicenda che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

