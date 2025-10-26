Orrore a Viareggio | sui binari c’è un cadavere in decomposizione

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta del corpo. Un episodio drammatico ha scosso Viareggio questa mattina, 26 ottobre: il corpo di un uomo è stato trovato sui binari ferroviari, a circa 100 metri dalla stazione, in direzione nord, nei pressi di via Vespucci. L’allarme è stato lanciato da una cittadina che, notando una sagoma sospetta lungo la linea, ha immediatamente contattato i soccorsi. Intervento dei soccorsi. Sul luogo del ritrovamento sono giunti un’ambulanza e un’automedica del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe a diverso tempo fa, e il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è attualmente irriconoscibile e non identificabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

