oroscopo provocatorio e pungente dal dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Bentornati sotto un cielo che sembra uscito da una chat di gruppo piena di tensioni passive-aggressive. Mercurio retrocede con sarcasmo, Marte ha il broncio e Venere ha deciso di “fare chiarezza nei sentimenti” (tradotto: ghosting stellare). Questa settimana le stelle non consolano, pungono — e se vi riconoscete in queste righe. sì, è proprio di voi che stanno parlando. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Avete l’energia di un uragano e la pazienza di un semaforo rotto. Occhio: non tutto ciò che si muove è una minaccia da sconfiggere. A volte basta respirare e non rispondere “no ma io sono fatto così”. 🔗 Leggi su Lortica.it

