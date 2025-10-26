Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana 27 ottobre – 2 novembre 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025? Si registrano dei nuovi movimenti astrali, con Mercurio in transito nella casa del Sagittario. Ed ecco che quest'ultimo segno dello zodiaco torna alla ribalta, ottenendo il massimo punteggio stellare insieme allo Scorpione e all'Ariete. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Venere è contraria e penalizza il settore sentimentale. In questa settimana ci sarà poco spazio per la tenerezza, ma non significa che ci sarà carenza d'amore. Sarete presi da tutt'altro, specie dal lavoro. 🔗 Leggi su Ultimora.news

