Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 26 ottobre! La domenica si apre con un cielo che regala sensazioni contrastanti ma ricche di significato. Le stelle invitano a rallentare il ritmo, a lasciarsi ispirare da ciò che davvero conta e a vivere il presente con più consapevolezza. È una giornata in cui l’amore può tornare protagonista, ma anche i rapporti familiari e le amicizie avranno un ruolo importante. La Luna regala emozioni profonde, e chi saprà ascoltarsi troverà risposte preziose. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 26 ottobre 2025, segno per segno. Molti segni sentiranno il bisogno di un abbraccio, di un gesto gentile, di una parola sincera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 26 ottobre: Ariete nuova energia, Cancro dolcissimo