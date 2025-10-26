Oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025 | Vergine efficiente Cancro influenzato confusione per i Pesci Cancro? Non incaponirti
L'oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025. La Luna entra in Capricorno, mentre il Sole splende in Scorpione, dove transitano anche Mercurio e Marte. Giove continua il suo moto in. 🔗 Leggi su Leggo.it
