Oroscopo di domenica 26 ottobre 2025
Clima astrale da “profondità di campo”: relazioni e scelte pratiche chiedono chiarezza e intenzioni pulite. Ottima domenica per chi vuole mettere ordine, parlare a cuore aperto, progettare la settimana con un occhio al benessere. Ariete Parola chiave: FocusAmore: Un confronto sincero riallinea aspettative e desideri. Single: un messaggio inatteso riaccende una chat.LavoroStudio: Due ore di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
