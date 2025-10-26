Oroscopo della settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Ariete. Amore. Questa settimana l’universo ti invita ad aprire il cuore come un fiore che sboccia al primo sole. Le conversazioni serali si caricheranno di significati profondi, rivelando emozioni nascoste. Un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, se saprai ascoltare il linguaggio silenzioso degli sguardi. Non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità: è proprio lì che risiede la tua forza più autentica. Lasciati guidare dall’istinto nelle scelte affettive, come un navigante che segue le stelle. Lavoro. I progetti che hai coltivato con pazienza iniziano a mostrare i primi germogli. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Oroscopo della settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Altre letture consigliate

Come ogni settimana, se volete… https://www.vanityfair.it/article/oroscopo-capitani - facebook.com Vai su Facebook

C’è chi la settimana e chi ` : lo ha rubato tutti i segreti alle stelle ? Che settimana ti attende? Scopri tutti i segni della settimana con l’#Oroscopo di #PaoloFox su #RaiPlay https://bit.ly/Oroscopo - X Vai su X

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Acquario, Pesci e Capricorno tra i segni più fortunati! - Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! Come scrive alfemminile.com

L’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: Scorpione e Bilancia goderecci e civettuoli - Nell'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, Mercurio entra in Sagittario e si scontra con Urano, portando intuizioni rapide e voglia di ... Scrive fanpage.it

Oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre - L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre 2025 è segnato da Saturno e Nettuno che si rifugiano in Pesci. meridionews.it scrive