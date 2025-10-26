Ornella Muti si racconta a Monza | Non sono solo quella dei film con Celentano
Le nozze d’oro con una carriera intensa e appassionata, le rivelazioni sul passato con il giusto distacco di chi ha attraversato, superandoli, perdizioni, gioie, amori e dolori. E un’autobiografia uscita in questi giorni per “ La nave di Teseo” che supera il riserbo con cui ha sempre protetto la sua vita privata, mettendo a nudo flirt (da Montezemolo a Celentano), amori (due matrimoni) inciampi (l’incontro con l’Lsd) e grandi gioie come figli (la prima, cresciuta con coraggio da madre single), i nipotini, una vita in campagna in mezzo agli animali. Ornella Muti, celebrata ieri alla Festa del Cinema di Monza, continua ad essere regina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Ornella Muti, in esclusiva per Vanity Fair, parla delle cose che è bene tenersi strette - facebook.com Vai su Facebook
"Ogni giorno metto a posto un tassello di me: sono una donna che non piace a tutti ma che ha realizzato tanto nella vita, inclusa una bellissima famiglia": Ornella Muti si racconta a partire da "Questa non è Ornella Muti" su @VanityFairIt a @MarioManca - X Vai su X
Ornella Muti si racconta a Monza: “Non sono solo quella dei film con Celentano” - La regina del cinema italiano premiata al Teatrino della Villa Reale nell’ambito di Visiona- Lo riporta ilgiorno.it
Oggi sfilano Ornella Muti, Alberti e Merenda - Ieri i cortometraggi, oggi i grandi attori, per una carrellata di star del cinema italiano e internazionale, da ... Da msn.com
Festa del Cinema di Monza 2025, con proiezioni e incontri (da Ornella Muti a Maria de Medeiros) - 55, l'omaggio a Ornella Muti: l'attrice è ospite della serata per un incontro dedicato alla sua carriera, con ... Lo riporta mentelocale.it