Le nozze d’oro con una carriera intensa e appassionata, le rivelazioni sul passato con il giusto distacco di chi ha attraversato, superandoli, perdizioni, gioie, amori e dolori. E un’autobiografia uscita in questi giorni per “ La nave di Teseo” che supera il riserbo con cui ha sempre protetto la sua vita privata, mettendo a nudo flirt (da Montezemolo a Celentano), amori (due matrimoni) inciampi (l’incontro con l’Lsd) e grandi gioie come figli (la prima, cresciuta con coraggio da madre single), i nipotini, una vita in campagna in mezzo agli animali. Ornella Muti, celebrata ieri alla Festa del Cinema di Monza, continua ad essere regina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ornella Muti si racconta a Monza: “Non sono solo quella dei film con Celentano”