Orgoglio reggino Barberi e Palumbo sul podio ai Campionati internazionali di astronomia

Orgoglio made in Reggio Calabria. Davide Barberi della 3B e Gaia Palumbo della 3H hanno conquistato, per la categoria Junior, la medaglia di bronzo alle International Olympiad on Astronomy and Astrophysics che si sono svolte a Piatra Neam?m, in Romania.I ragazzi sono due dei cinque componenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

