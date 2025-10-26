Organi di revisione e responsabilità c' è il convegno dell' Ordine dei commercialisti

Ferraratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 ottobre, nella Sala Carlassare del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara dalle 10.30, si terrà il convegno ‘I controlli degli organi di revisione e le responsabilità da danno patrimoniale nella gestione della programmazione urbanistica e del rilascio dei titoli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

