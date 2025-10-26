Ordine d’arrivo MotoGP GP Malesia 2025 | trionfa Alex Marquez Bagnaia tradito dalla Ducati | si ritira

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 26 ottobre il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la ventesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dello spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta e Joan Mir. Seguono Franco Morbidelli, il francese Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, il sudafricano Brad Binder ed il nipponico Ai Ogura. A punti anche Marco Bezzecchi, il transalpino Johann Zarco, lo spagnolo Ale Rins, l’australiano Jack Miller ed il thailandese Somkiat Chantra. 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo motogp gp malesia 2025 trionfa alex marquez bagnaia tradito dalla ducati si ritira

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2025: trionfa Alex Marquez. Bagnaia tradito dalla Ducati: si ritira

Approfondisci con queste news

ordine d8217arrivo motogp gpOrdine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Malesia 2025: Bagnaia torna alla vittoria, Bezzecchi rimonta - Francesco Bagnaia si conferma al vertice dopo l'ottima prestazione in qualifica e vince dalla pole position la Sprint del Gran Premio della Malesia 2025, ... Segnala oasport.it

ordine d8217arrivo motogp gpMotoGP, il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Malesia: Aldeguer penalizzato, cambia il podio - La Sprint Race del Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale si è chiusa con la vittoria di Francesco Bagnaia, al termine di ... Si legge su oasport.it

DIRETTA MOTOGP/ GP Ungheria 2025, Marquez vince ancora, Bezzecchi terzo. Male Bagnaia (oggi 24 agosto) - Diretta MotoGp streaming gara GP Ungheria 2025 Balaton Park live video tv: orario, cronaca, vincitore, podio e ordine d’arrivo (oggi domenica 24 agosto) Termina la diretta del Gran Premio d’Ungheria ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Ordine D8217arrivo Motogp Gp