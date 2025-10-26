Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 26 ottobre il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la ventesima tappa del calendario di MotoGP. Vittoria dello spagnolo Alex Marquez, che precede i connazionali Pedro Acosta e Joan Mir. Seguono Franco Morbidelli, il francese Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini, il sudafricano Brad Binder ed il nipponico Ai Ogura. A punti anche Marco Bezzecchi, il transalpino Johann Zarco, lo spagnolo Ale Rins, l’australiano Jack Miller ed il thailandese Somkiat Chantra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Malesia 2025: trionfa Alex Marquez. Bagnaia tradito dalla Ducati: si ritira