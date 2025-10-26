Ordine d’arrivo MotoGP GP Malesia 2025 | risultati e classifica gara
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 26 ottobre, il fine settimana del GP della Malesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Sepang, valida per la ventesima tappa del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO GARA GP MALESIA 2025 MOTOGP. Classifica a 7 giri dal termine 1 A. Marquez 21’30.407 2 F. Bagnaia +0.960 3 P. Acosta +1.178 4 J. Mir +4.380 5 F. Quartararo +5.146 6 F. Morbidelli +5.535 7 F. Aldeguer +6.836 8 F. Di Giannantonio +8.804 9 J. Zarco +9.561 10 L. Marini +9.871 11 B. Binder +10.094 12 M. Bezzecchi +10.509 13 E. Bastianini +10. 🔗 Leggi su Oasport.it
