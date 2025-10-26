Ordine d’arrivo F1 GP Messico 2025 | risultati e classifica gara

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in altura, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Messico 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Città del Messico. ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO F1 2025.   RISULTATI E CLASSIFICA GP MESSICO F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

ordine d8217arrivo f1 gp messico 2025 risultati e classifica gara

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2025: risultati e classifica gara

Leggi anche questi approfondimenti

Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2025: risultati e classifica gara - Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. Lo riporta oasport.it

ordine d8217arrivo f1 gpF1 Gp Messico, la gara in diretta: Norris davanti a Leclerc. Hamilton penalizzato di 10'' dopo il duello con Verstappen - Il britannico della McLaren, perfetto fin qui, vuole approfittare delle difficoltà del compagno di squadra e leader del Mondiale. Come scrive corriere.it

ordine d8217arrivo f1 gpF1, Gp Messico griglia di partenza: Leclerc in prima fila con Norris, Hamilton terzo - La griglia di partenza del Gran Premio del Messico con la pole di Norris davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Russell e Verstappen, Antonelli e Piastri ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ordine D8217arrivo F1 Gp