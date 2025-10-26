Ordine d’arrivo F1 GP Messico 2025 | Norris vince Leclerc sul podio Antonelli davanti a Russell
Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in altura, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Lando Norris ha vinto il GP del Messico dopo essere scattato dalla pole position e non avere mai tentennato nel corso dei settantuno giri previsti. Il pilota britannico si è scatenato al volante della McLaren ed è balzato in testa alla classifica del Mondiale, con un solo punto di vantaggio sul suo compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Weekend ovale in arrivo! Tre match, una sola parola d’ordine: dare tutto Sabato 17:00 -U14 vs Rugby Vittorio Veneto Domenica 10:00 – U16 vs Pordenone Rugby 12:30 – U18 vs Rugby Paese Tutto allo Stadio Torresan, dove si respira rugby - facebook.com Vai su Facebook
Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2025: risultati e classifica gara - Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. Si legge su oasport.it
F1 Gp Messico, la gara in diretta: Norris vince davanti a Leclerc che si difende da Verstappen. Piastri 5°, Hamilton 8° - Il britannico della McLaren domina al termine di un weekend perfetto e recupera punti preziosi al compagno di squadra. Lo riporta corriere.it
F1, Gp Messico griglia di partenza: Leclerc in prima fila con Norris, Hamilton terzo - La griglia di partenza del Gran Premio del Messico con la pole di Norris davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, Russell e Verstappen, Antonelli e Piastri ... Lo riporta sport.virgilio.it