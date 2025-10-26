Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in altura, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Lando Norris ha vinto il GP del Messico dopo essere scattato dalla pole position e non avere mai tentennato nel corso dei settantuno giri previsti. Il pilota britannico si è scatenato al volante della McLaren ed è balzato in testa alla classifica del Mondiale, con un solo punto di vantaggio sul suo compagno di squadra Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2025: Norris vince, Leclerc sul podio, Antonelli davanti a Russell