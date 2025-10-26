Ora solare più furti prima di cena | Solidarietà tra vicini | segnalate

SICUREZZA. Statisticamente il buio anticipato incentiva i ladri, soprattutto nelle zone residenziali. Il questore: «In casa pochi soldi. E non far sapere sui social dove si è». Più controlli tra le 17 e le 19. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ora solare, più furti prima di cena: «Solidarietà tra vicini: segnalate»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pontoglio, con l’ora solare scatta il piano di sicurezza contro i furti - X Vai su X

? Torna l’ora solare! Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre sposteremo le lancette un’ora indietro ? Con le giornate più corte e il buio che arriva prima, crescono i furti in abitazione, come confermano le statistiche delle Forze dell’Ordine. I ladri appr - facebook.com Vai su Facebook

Ora solare, più furti prima di cena. «Solidarietà tra vicini: segnalate» - Statisticamente il buio anticipato incentiva i ladri. Scrive ecodibergamo.it

«Con l'ora solare aumentano i furti in abitazione. Più fondi regionali per la videosorveglianza» - Guizzaro, candidata alle regionali nelle liste del Pd nella Bassa Padovana: «Veneto al quarto posto nazionale per incidenza di furti: servono più risorse per tecnologia e reti tra Comuni. Da padovaoggi.it

Torna l'ora solare, quando e come spostare le lancette - Il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte. Da adnkronos.com