Opi ad Amici tra ballottaggio e tanta emozione | avanti con la gara

VISTO IN TV. Altra puntata di emozioni, domenica 26 ottobre, per il cantante bergamasco Opi, alias Simone Opini, 24 anni, in gara nel talent di Canale 5 «Amici». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara - X Vai su X

#amici: #alessandracelentano elimina il ballerino Tommaso. Durante la puntata odierna di Amici c’è stato un colpo di scena: l’insegnante Alessandra Celentano ha annunciato la sua decisione di eliminare #tommasotroso , suo allievo: “In questo mese ho capi - facebook.com Vai su Facebook

Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara - Altra puntata di emozioni, domenica 26 ottobre, per il cantante bergamasco Opi, in gara nel talent di Canale 5 «Amici». Come scrive ecodibergamo.it

Amici, un bergamasco nello show canoro: per Opi maglia rossa - Maglia rossa nella puntata di domenica 12 ottobre di «Amici» per Opi, nome d’arte del cantante- Lo riporta ecodibergamo.it

Amici 25, chi è il cantante Opi: il presunto flirt con Michelle/ L’esito della sfida - Opi in sfida ad Amici 25: chi è il cantante che ha attirato le critiche di Rudy Zerbi e ha scatenato il gossip con Michelle Cavallaro ... Si legge su ilsussidiario.net