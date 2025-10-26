Operazione Maschera | entra nel vivo il processo sulla gestione dei rifiuti nel Lazio

Una nuova, lunga udienza ha segnato un passaggio importante nel processo legato all’“Operazione Maschera”, la maxi-inchiesta condotta dai Carabinieri Forestali di Frosinone su delega della Procura di Cassino e della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma.L’indagine, avviata nel 2022, ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it