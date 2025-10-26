Operai veronesi al lavoro nel Maceratese per la ricostruzione post sisma nei guai per furti in casa e in un cantiere

26 ott 2025

Lo scorso settembre erano stati denunciati per furti commessi in tre case e in un cantiere edile nel territorio di Piorraco, in provincia di Macerata. Ora l'Ansa riferisce che nei confronti dei due operai originari nel Veronese, impegnati nella ricostruzione post sisma, sono scattate le misure. 🔗 Leggi su Veronasera.it

