Oolehca l’installazione sonora interattiva per entrare nel mondo di Ercole e Acheloo
Dopo la prima assoluta del divertimento drammatico di Agostino Steffani ‘La Lotta d’Ercole con Acheloo’, il mondo mitologico di Ercole e Acheloo verrà riproposto dal 29 ottobre al 6 novembre all’Ex Teatro Verdi di Ferrara sotto forma di installazione sonora interattiva, da Tempo Reale, il centro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 29 ottobre al 6 novembre 2025 Ex Teatro Verdi, Via Castelnuovo 10, Ferrara OOLEHCA | Installazione sonora interattiva Oolehca si ispira alla figura di Acheloo, noto come il Dio-fiume, che combatte con Ercole, incarnando la sua natura multiforme e la sua - facebook.com Vai su Facebook