Oolehca l’installazione sonora interattiva per entrare nel mondo di Ercole e Acheloo

Dopo la prima assoluta del divertimento drammatico di Agostino Steffani ‘La Lotta d’Ercole con Acheloo’, il mondo mitologico di Ercole e Acheloo verrà riproposto dal 29 ottobre al 6 novembre all’Ex Teatro Verdi di Ferrara sotto forma di installazione sonora interattiva, da Tempo Reale, il centro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

