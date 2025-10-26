Onda Orange torna in piazza con La città dei beni comuni

Domenica 26 ottobre, a partire dalle 10, Onda Orange tornerà in piazza con l’iniziativa “La città dei beni comuni”. Il “laboratorio” di idee si terrà nella centrale piazza Orange e sarà rivolto a tutti i reggini.Sarà un'occasione per stare insieme e parlarci. Un confronto aperto con i cittadini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Domenica 26 ottobre, a partire dalle 10, nell'omonima piazza reggina, Onda Orange tornerà in piazza con l’iniziativa “La città dei beni comuni”. La finalità è quella di un confronto aperto con i cittadini per analizzare la città e comprendere meglio le criticità con - facebook.com Vai su Facebook

Onda Orange torna in piazza con l'iniziativa “La città dei beni comuni” - Un confronto aperto con i cittadini per analizzare la città e comprendere meglio le criticità con una visione orientata al futuro. reggiotv.it scrive

L’Onda torna in piazza: «Tagli sulla nostra pelle» - Preceduti da un vistoso striscione con la scritta “Gelmini stai attenta, siamo l’Onda che ti travolge”, oltre duecento studenti hanno manifestato ieri mattina contro la riforma della scuola. Si legge su ilsecoloxix.it