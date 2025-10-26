Once Upon a Time in Gaza recensione del film dei fratelli Nasser – #RoFF20

Con Once Upon a Time in Gaza, i fratelli Tarzan e Arab Nasser firmano uno dei film più discussi e intensi della sezione Best of 2025 alla Festa del Cinema di Roma. Dopo Dégradé e Gaza Mon Amour, i due registi tornano nella loro terra per raccontare una storia che mescola tragedia e allegoria, realtà e invenzione. Ambientato nel 2007, quando le mura di Gaza erano quasi completate e l’isolamento della Striscia diveniva definitivo, il film mette in scena un’umanità sospesa, compressa tra i resti della speranza e la brutalità quotidiana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it